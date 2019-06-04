Туристы закормили выдру вредной пищей и довели ее до смерти

В природном заповеднике американского города Кингспорт, штат Теннесси, туристы подкармливали выдру неподходящей для нее пищей и довели животное до смерти. Об этом представители Bays Mountain Park & Planetarium сообщили в официальной группе в Facebook.

«Сегодня, 30 мая, выдру отвезли в ветеринарную клинику на лечение. Она заболела, поскольку посетители парка давали ей еду, которая не усваивается ее организмом», — отметили сотрудники парка.

Спустя несколько часов в группе появилось сообщение о смерти зверя. Смотрители заключили, что точная причина произошедшего остается неизвестной. Будет проведена аутопсия.

Животное попало в Bays Mountain Park & Planetarium в октябре 2017 года, когда ему было девять месяцев. Зверь быстро обрел популярность и любовь работников и посетителей парка. Выдра часто красовалась в бассейне, играя с игрушками на публику. Пользователи сети выразили соболезнования и поделились снимками местного любимца.

В начале мая сообщалось, что в китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, посетители зоопарка перекормили енотов и довели их до ожирения. Волонтерский персонал патрулирует территорию зоопарка с плакатами «Не кормить» и просит гостей не бросать еду енотам. Многие туристы игнорируют предупреждающие знаки.

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