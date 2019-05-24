Слоненка довели до изнеможения ради туристов

В городе Паттайя, Таиланд, слоненок упал от изнеможения во время выступления перед туристами. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание The Sun.

Инцидент произошел на прошлой неделе в тропическом парке Нонг Нуч. На кадрах видно, что детеныш привязан к своей матери веревкой. Он пытается встать, но слишком ослаблен из-за жары и физических нагрузок. Однако через несколько мгновений слоненок все же поднимается, чтобы не отставать от стада, которое возит туристов.

Очевидец, снявший происходящее, отметил, что животное выглядело истощенным. Но представители парка отрицают факт ненадлежащего обращения со слонами. Они отметили, что все животные здоровы, и им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в пхукетском зоопарке скончался слоненок по кличке Дамбо. Один из ветеринаров сказал, что его ноги были настолько худыми, что кость не выдержала веса слона и сломалась, несмотря на его попытки устоять на земле. По факту гибели животного будет проведена проверка.

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