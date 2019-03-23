Редчайшего розового слоненка сняли на видео

dailymail.co.uk

В Южно-Африканской Республике удалось запечатлеть розового слоненка, рожденного с редкой мутацией — лейкизмом. На видео с животным обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик снял в Национальном парке Крюгера егерь Тим Янсен ван Вурен (Tim Jansen van Vuuren). По его словам, розовый слоненок появился на свет три недели назад. Он объяснил, что цвет его кожи, разительно отличающийся от окраски сородичей, вызван мутацией.

«Это генетическое заболевание, теперь он на всю жизнь останется таким. Этот слоненок — одно из самых интересных явлений, что я видел в природе», — прокомментировал ролик ван Вурен.

Мутация объясняется лейкизмом — частичной потерей пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют.

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