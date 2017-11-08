Странное животное из Чикаго оказалось редким мутантом

Странное животное, которое заметили жители американского города Чикаго в штате Иллинойс, оказалось лисой с редкой генетической мутацией. Об этом пишет UPI.

Сообщения о звере с белой шерстью, который объявился в одном из районов города, несколько недель поступали в управление по контролю за животными Чикаго. Очевидцы полагали, что встретили койота или бездомную собаку.

В действительности животное было пятимесячным лисенком, сбежавшим у одного из жителей Чикаго, который завел его в качестве экзотического питомца. Его необычный окрас объясняется лейкизмом — редкой мутацией, при которой животное частично теряет пигментацию наружного покрова.

Хозяин животного оказывает помощь управлению по контролю за животными. Несмотря на это, поймать беглую лисицу пока не удалось.

При лейкизме у животного могут полностью отсутствовать пигментные клетки. Это отличает его от альбинизма, при котором клетки-меланоциты есть, но не способны синтезировать меланин.

В августе сообщалось, что на западе Швеции сняли на видео редкого белого лося. Причиной необычной окраски рогов и шерсти была генетическая мутация.