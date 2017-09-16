Из жизни
 

Редкий белый ягуар попал в объектив автоматической камеры

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Center for Biological Diversity / Facebook

Редкого белого ягуара сняли на видео в районе хребта Чирикахуа на юго-востоке американского штата Аризона. Ролик был опубликован на странице Центра биологического разнообразия в Facebook.

Хищник попал в объектив автоматической камеры, установленной в горах. Она также сняла некоторых других зверей, в том числе пуму, енота-носуху и несколько медведей.

Специалисты полагают, что им удалось отыскать того самого ягуара, который был сфотографирован в ноябре 2016 года в районе хребта Дос-Кабезас, также расположенного в Аризоне. Окраска и особенности узора на шкуре животного совпадают.

15 сентября сообщалось, что в заповеднике на северо-западе Кении впервые засняли на видео белых жирафов.

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