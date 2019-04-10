Слоны бросились на помощь слоненку в кишащую крокодилами реку

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями спасения тонущего слоненка. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на сайте Newsflare.

«Мы всерьез боялись худшего, — говорит автор видео. — Слоненок отчаянно барахтался, а ведь для многочисленных крупных крокодилов, часто встречающихся в глубоких местах, любое движение — это звонок к обеду».

Когда стадо заметило исчезновение детеныша, его мать и еще три взрослых слона бросились за ним. Слоненок сумел вскарабкаться на спину матери, но не удержался и снова упал в воду. Несмотря на это, слонам удалось вывести его на мелководье.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В 2018 году сообщалось, что в Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине. Он вырыл траншею и аккуратно подтолкнул его ковшом. Оказавшись на земле, животное бросилось к машине, а затем под ликующие крики зевак убежало в лес, где его ждали другие слоны.

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