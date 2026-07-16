Описаны ведущие к поломке складного смартфона привычки

BGR: Складные смартфоны посоветовали не закрывать со щелчком и открывать без причины

Складные смартфоны является менее прочными, чем обычные телефоны, и ими нужно пользоваться аккуратно. Об этом сообщает издание BGR.

В первую очередь авторы портала посоветовали не оставлять складные устройства экраном вниз на грязных поверхностях. Они объяснили, что подобные гаджеты имеют шарнир, который может прийти в негодность при контакте с пылью, хлебными крошками и другим мелким мусором. Также журналисты описали риск поломки устройства при сильно давлении на экран: складные дисплеи созданы из более мягких и хрупких материалов.

Опасной привычкой специалисты назвали захлопывание створок дисплея со щелчком: «У вас может возникнуть соблазн использовать этот жест, но это рискованный маневр». Они напомнили, что складное устройство имеет хрупкий дисплей и шарнир. Также в материале говорится, что не стоит раскладывать и складывать аппарат без всякой причины, так как все подобные смартфоны имеют ограниченный ресурс.

В заключение журналисты рекомендовали не держать телефон одной рукой в разложенном состоянии. «Если вы держите его за левую или правую сторону, вы также увеличиваете нагрузку на шарнир, что может сократить срок его службы», — пояснили авторы.

В конце июня журналисты Reuters заметили, что в сети появились первые видео, демонстрирующие новый iPhone 18 Pro. Ролики были похищены у компании Tata Electronics, которая в том числе занимается производством смартфонов Apple.