Увязшего слоненка вытащили из трясины экскаватором

Видео: Newsflare

В Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине. Об этом сообщает UPI.

Жители деревни Мадихали, расположенной в окрестностях города Хассан, штат Карнатака, обнаружили обессиленного слоненка вечером 11 марта. Он несколько часов пытался выбраться из грязи, но ничего не добился.

На следующий день власти подогнали к болоту экскаватор. Он вырыл траншею, по которой проще вылезти из грязи, и аккуратно подтолкнул слоненка ковшом. Оказавшись на земле, животное бросилось к машине и обратило сидевших в ней людей в бегство. После этого он под ликующие крики зевак побежал к лесу, где его ждали другие слоны.

В 2017 году сообщалось, что на Шри-Ланке слоненок и его мать были спасены из глубокой ямы с грязью, из которой животные не могли выбраться в течение двух дней. Для этого сотрудники местного парка дикой природы также воспользовались экскаватором.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!