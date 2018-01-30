Буйволы отбили у львов беззащитного слоненка

Видео: Kruger Sightings / YouTube

Туристка, участвовавшая в сафари в ЮАР, стала свидетелем нападения львов на слоненка. Снятое ею видео опубликовано на YouTube-аккаунте Национального парка Крюгера, где произошло это событие.

Автор видео, 63-летняя Джилл Мэтьюз (Jill Mathews), рассказала, что заметила группу львов, затаившихся у водопоя. Когда из кустов показался слоненок и направился к воде, хищники немедленно прыгнули на него. Взрослых слонов, которые могли защитить детеныша, поблизости не оказалось.

Шум привлек буйволов, которые паслись неподалеку. Им не понравилось присутствие львов, и они отогнали их от водопоя. Именно эта сцена попала на видео. «Один за другим львы скрылись, — говорит Мэтьюз. — Маленький слоненок поднялся и бросился бежать что есть сил». Он устремился к паре слонов, которые стояли возле дамбы.

Хищники заметили, что слоненок остался один, и снова напали. Кусты помешали Мэтьюз увидеть развязку своими глазами. «Наблюдение закончилось тем, что крупный прайд, состоящий из 15-18 львов, схватил слоненка, — утверждает она. — Надо полагать, им наконец удалось его убить».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

В ноябре сообщалось, что видео о недовольном слоненке, который угрожал автомобилям в парке Крюгера, приобрело популярность в интернете.

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