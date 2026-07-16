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15:50, 16 июля 2026Россия

От Бориса Надеждина потребовали выплатить 1,5 миллиона рублей

ТАСС: Судебные приставы взыскивают с Надеждина почти 1,5 миллиона рублей
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Судебные приставы потребовали от политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выплатить почти 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого оказались судебные и другие материалы.

По информации агентства, исполнительное производство запустили еще в 2024 году, однако Надеждин в установленный срок исполнительный сбор не оплатил. Как выяснили журналисты, общая сумма взыскания составляет 1 455 834 рубля.

Ранее Надеждин сообщил, что получил постановление о запрете ему выезда за границу. По словам политика, сейчас он занимается этим вопросом с адвокатами.

Надеждина задержали 13 июля в подмосковном Долгопрудном — через три дня после того, как признали иноагентом. Политика обвинили по административной статье о демонстрации нацистской или экстремистской символики. 17 июля дело рассмотрят в Долгопрудненском суде. Сам Надеждин уверен, что причиной задержания стала его политическая деятельность.

В 2024 году Надеждин собирался участвовать в выборах президента России, однако получил отказ в регистрации. В Центризбиркоме сочли, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, предоставленных политиком, превышает допустимый показатель.

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