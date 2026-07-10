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17:37, 10 июля 2026Россия

Бывшего депутата Госдумы Надеждина признали иноагентом

Минюст признал иноагентом бывшего депутата Госдумы Надеждина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Минюст внес в реестр иноагентов политика Бориса Надеждина. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Надеждин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Среди других причин указывается, что политик распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также об избирательной системе федерации. Помимо того, Надеждин, уточнили в Минюсте, призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

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