Путин указал на ошибки предвыборного штаба Надеждина

Путин: Надеждина не допустили до выборов из-за ошибок его предвыборного штаба

Кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина не допустили до участия в выборах президента из-за неудовлетворительной работы предвыборного штаба. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит «Коммерсантъ».

«Нужно было, наверное, активнее работать со своими сторонниками, не допускать ошибок, не допускать фальсификаций. По моим данным, не было набрано необходимое количество голосов, необходимых для участия в выборах», — сказал Путин журналистам во время выступления в своем предвыборном штабе.

Ранее сам Надеждин говорил, что его штаб совершил «фантастический косяк».

Надеждину было отказано в регистрации кандидатом в президенты 8 февраля. Поводом послужило недостаточное количество подписей избирателей в поддержку политика. Надеждин смог предоставить чуть меньше 100 тысяч, в то время как по закону необходимо минимум 300 тысяч.