Надеждин заявил о «фантастическом косяке» в работе своего штаба

Борис Надеждин заявил, что в работе его штаба обнаружился «фантастический косяк»

Борис Надеждин заявил, что при подготовке документов для регистрации в качестве кандидата в работе его штаба обнаружился «фантастический косяк». Слова Надеждина приводит РЕН ТВ.

Издание опубликовало видео, на кадрах которого Борис Надеждин обсуждает с сотрудниками штаба возникшую при сдаче подписей проблему — отсутствие в папке с подписями москвичей листа с данными сборщиков.

Сотрудники Надеждина сообщают ему, что проверили все другие папки, но найти нужный документ не смогли. «То есть, видимо, мы их сюда не привезли? Мы их ищем, но косяк просто фантастический», — объявил Надеждин.

Согласно закону об избирательных правах россиян, заверенный нотариусом документ с данными сборщиков является обязательным для начала изучения сданных подписей.

Ранее ЦИК удовлетворила просьбу Надеждина перенести рассмотрение его регистрации на выборы до 10 февраля. Известно, что комиссия обнаружила 15,348 процента брака в его подписях.