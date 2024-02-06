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15:14, 6 февраля 2024Россия

ЦИК перенес рассмотрение регистрации Надеждина и Малинковича на выборах

Памфилова: ЦИК перенес на 8 февраля рассмотрение регистрации Надеждина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перенесла заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о регистрации на выборах кандидата от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и лидера партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, ее цитирует ТАСС.

«Проявляя добрую волю и учитывая просьбы оставшихся выдвинутых, но не зарегистрированных кандидатов, которые сдали подписи, члены Центризбиркома сегодня приняли решение перенести с 7 на 8 февраля заседание ЦИК России», — сказала Памфилова, подчеркнув, что установленные законодательно сроки позволяют изменить дату заседания.

Надеждин ранее просил ЦИК перенести рассмотрение его регистрации на выборы до 10 февраля. До этого в штабе политика поясняли, что ЦИК обнаружил 15,348 процента брака в подписях в поддержку кандидата от «Гражданской инициативы», а для регистрации кандидатом брак не должен превышать 5 процентов. На фоне этого рабочая группа рекомендовала комиссии не регистрировать Надеждина. Аналогичная ситуация сложилась и у Малинковича. По словам политика, рабочая группа ЦИК выявила 14,9 процента брака в подписях избирателей.

По последним данным, в качестве кандидатов на пост президента России зарегистрированы четыре политика: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин. Выборы в стране пройдут с 15 по 17 марта.

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      Анастасия Шейкина
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