Политика Бориса Надеждина задержала полиция

Политик Борис Надеждин сообщил, что его задержала полиция

В Подмосковье полиция задержала политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом он сообщил в Telegram.

По словам политика, его отвезли в отделение городского округа Долгопрудный.

Как пишет Daily Storm, адвокат Надеждина Дмитрий Трунин сообщил, что поводом для задержания могла стать публикация. Политику вменяют административную статью о пропаганде либо публичной демонстрации экстремистской символики.

10 июля Надеждина признали иноагентом. В Минюсте считают, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. В ведомстве также обратили внимание, что политик призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

В 2024 году Надеждин собирался участвовать в выборах президента России, однако получил отказ в регистрации. В Центризбиркоме сочли, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, предоставленных политиком, превышает допустимый показатель.