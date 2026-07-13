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16:52, 13 июля 2026Россия

Политика Бориса Надеждина задержала полиция

Политик Борис Надеждин сообщил, что его задержала полиция
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Подмосковье полиция задержала политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом он сообщил в Telegram.

По словам политика, его отвезли в отделение городского округа Долгопрудный.

Как пишет Daily Storm, адвокат Надеждина Дмитрий Трунин сообщил, что поводом для задержания могла стать публикация. Политику вменяют административную статью о пропаганде либо публичной демонстрации экстремистской символики.

10 июля Надеждина признали иноагентом. В Минюсте считают, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. В ведомстве также обратили внимание, что политик призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

В 2024 году Надеждин собирался участвовать в выборах президента России, однако получил отказ в регистрации. В Центризбиркоме сочли, что суммарное количество недостоверных и недействительных подписей, предоставленных политиком, превышает допустимый показатель.

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