Шесть тонущих в трясине слонят спасали четыре часа

Сотрудники национального парка на северо-востоке Таиланда спасли шесть слонят, которые не могли выбраться из глубокой ямы с грязью. Об этом сообщает Associated Press.

Смотрители нашли барахтающихся в грязи животных 26 марта. Несколько человек остались со слонятами на ночь, другие отправились за помощью.

На следующий день сотрудники парка вернулись с инструментами. Им понадобилось четыре часа, чтобы кирками и мотыгами соорудить у одного из краев ямы пологую насыпь. Все это время неподалеку бродило стадо слонов, от которого, по всей видимости, и отбились детеныши.

Когда насыпь была готова, слонята выбрались по ней на землю и убежали в лес. Возле ямы задержался только один слоненок. Он ненадолго повернулся к людям, постоял, а потом тоже скрылся среди деревьев. Позднее видео, снятое одним из участников спасения, опубликовал Департамент национальных парков Таиланда.

В 2018 году сообщалось, что в Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине. Он вырыл траншею и аккуратно подтолкнул его ковшом. Оказавшись на земле, животное бросилось к машине, а затем под ликующие крики зевак убежал в лес, где его ждали другие слоны.

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