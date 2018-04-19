Бегущего от полиции американца засосала опасная трясина

Видео: Pasco Sheriff's Office / Facebook

В американском штате Флорида подозреваемый попытался сбежать от полиции и увяз в болоте. Видео, снятое нагрудным видеорегистратором одного из участников погони, было опубликовано на странице офиса шерифа округа Паско в Facebook.

Внимание помощников шерифа привлек автомобиль, едущий по шоссе с высокой скоростью. Как выяснилось, он проходит по делу, которое расследуется в соседнем округе. После недолгого преследования машина остановилась, из нее выскочил мужчина и скрылся в густых зарослях на обочине. Сотрудники полиции со служебной собакой бросились за ним.

Во время бегства подозреваемый упал в болото. К тому времени, когда его отыскали, он почти целиком погрузился в грязь, и на поверхности оставалась только его голова. Помощникам шерифа понадобилось несколько минут, чтобы вытащить его из трясины.

После ареста мужчине были предъявлены обвинения в попытке к бегству, нападении на сотрудника правоохранительных органов и нарушении условий испытательного срока при условном осуждении.

В 2016 году сообщалось, что во Флориде грабитель нырнул в пруд, чтобы уйти от погони. Когда полицейские поинтересовались, что происходит, он ответил, что ловит в пруду рыбу, а удочку не видно, потому что она под водой.

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