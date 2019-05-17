Слоненка довели до смерти на потеху туристам

На Пхукете, Таиланд, в зоопарке от истощения скончался слоненок. Об этом сообщает портал The Phuket News.

На болезненно худого слоненка по кличке Дамбо обратила внимание общественная организация Moving Animals. Благодаря усилиям активистов животное освободили от участия в развлекательных шоу для туристов в местном зоопарке, когда его состояние стремительно ухудшилось. Слоненка доставили в ветеринарный центр провинции Краби, где он скончался 20 апреля. Об инциденте стало известно только сейчас.

Причиной кончины Дамбо врачи называют инфекцию, которая поразила желудочно-кишечный тракт животного и сопровождалась постоянной диареей. Из-за этого он не мог получать необходимые ему питательные вещества, что и привело к истощению.

Один из ветеринаров сказал, что его ноги были настолько худыми, что кость не выдержала веса слона и сломалась, несмотря на его попытки устоять на земле.

Представители зоопарка заявили, что сделали все необходимое для того, чтобы спасти Дамбо. По их словам, в зоопарк приезжали специалисты из пхукеткого офиса Департамента животноводства и назначили необходимое лечение, которое так не смогло помочь слоненку. Они отметили, что любили Дамбо и огорчены его смертью.

По факту гибели животного будет проведена проверка. На данный момент пхукетский зоопарк не ограничен в покупке новых слонов и проведении различных развлекательных шоу с их участием для посетителей.

В конце апреля сообщалось, что в Индии слон попытался выбраться из оков, а затем погиб. Дрессировщики считают, что животное скончалось в результате халатности властей.

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