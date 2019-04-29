Смерть слона в неволе попала на видео

В Индии, в Национальном парке Нагархол, слон попытался выбраться из оков, а затем погиб. На видео случившегося обратило внимание британское издание Daily Mail.

Дрессировщики считают, что 37-летний слон по кличке Дрона (Drona) скончался в результате халатности властей. По их словам, они несколько раз обращались к ним с просьбой вызвать ветеринара из-за плохого самочувствия животного, однако эти просьбы были проигнорированы.

На кадрах видно, как слон трясется и пытается разорвать цепи. Надсмотрщики обливают животное водой, чтобы помочь ему прийти в себя. Однако через несколько минут Дрона падает на левый бок и погибает.

Представители парка отметили, что слон плохо себя чувствовал с самого утра пятницы, 26 апреля. Работник парка, который первый подбежал к животному после падения, считает, что Дрона мог погибнуть от сердечного приступа.

Ветеринары проведут вскрытие слона, чтобы установить точную причину смерти животного.

Дрона участвовал в ежегодном шествии по случаю индуистского религиозного праздника Дасара в городе Мысуру в 2017 и 2018 годах. Он был одним из 15 украшенных слонов, привезенных из леса Нагархол.

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