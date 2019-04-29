Из жизни
 
Последние новости
Россия начала каждый день бомбить террористов в Сирии
В автокатастрофе в Мексике погибли 11 туристов
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Шестеро детей пострадали во время пожара в российской церкви
Российские врачи взяли с онкобольного 50 тысяч рублей за бесплатный протез
В Кремле проигнорировали приезд министра — противника Хафтара
В суворовском училище объяснили показ Путину роботов с eBay
ОАЭ оставят Россию без «Гагаринского старта»
Новости партнеров

Дикие слоны сбежали из заповедника и убили двух жителей деревни

Перейти в «Мою Ленту»

В Уганде, Восточная Африка, дикие слоны сбежали с территории Национального парка королевы Елизаветы и убили двух человек. Об этом сообщает издание The Observer.

В начале прошлой недели несколько слонов покинули территорию заповедника и стали бродить по окрестным деревням. В среду, 24 апреля, они столкнулись с 45-летним жителем деревни Йофеси Балуку Кананга (Yofesi Baluku Kananga). Слоны набросились на мужчину, сломали ему четыре ребра и сильно повредили селезенку. В критическом состоянии его доставили в больницу.

Врачи экстренно провели ему спленэктомию — хирургическую операцию по удалению селезенки. По словам заведующей хирургическим отделением в медицинском учреждении Розмари Мулер (Rosemary Mulere), мужчина начал постепенно выздоравливать. Однако его младший брат сообщил, что состояние Кананги ухудшилось вечером 26 апреля. На следующее утро он скончался.

Помимо Кананги, жертвой слонов стала 75-летняя женщина по имени Кэролайн Наззива (Caroline Nazziwa). Агрессивное животное забрело на ее ферму и напало на нее. В пятницу, 26 апреля, она скончалась в больнице Кагандо от полученных травм.

Представители Управления охраны дикой природы Уганды (UWA) заявили, что не знали об этих событиях. Ханги Башир (Hangi Bashir), представитель по связям с общественностью UWA, и Эдвард Асалу (Edward Asalu), управляющий природоохранной зоной заповедника королевы Елизаветы, рассказали, что им еще предстоит расследовать случившееся.

Ранее сообщалось, что слон затоптал пятерых человек за одну ночь в штате Орисса в Индии. Все они скончались на месте.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Elephant kills another person in Kasese
Слон насмерть затоптал пять человек за одну ночь
Голодный слон разозлился и убил дрессировщика
Слон раздавил ударившего его надсмотрщика
Другие материалы рубрики
Из жизни00:04Сегодня
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 год

Проклятый дом

В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
11:41Сегодня

У сотрудников одного отделения больницы одновременно родятся 19 детей

10:04Сегодня

Шотландка выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов и устала от безделья

16:1828 апреля

Мужчина прошел по парапету многоэтажного дома и спас своего кота

Из жизни00:1213 апреля

«Я хочу деньги»

Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
11:2328 апреля

Составлен портрет будущего наследника британского престола

07:12Сегодня

Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании

20:5026 апреля

Семья заказала куриные крылья и получила птичьи перья

Из жизни00:0326 апреля

Грязные сокровища

Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
19:4426 апреля

Возле дома Меган Маркл заметили скорую помощь

05:02Сегодня

«Вечно молодая» модель раскрыла секрет своей внешности

18:5526 апреля

Китаец забыл купить жене куриных ножек и погиб

Россия
«Знаешь, сколько было ублюдков?»
 
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
«Многие люди уже сидят»
Почему россиянке грозит 20 лет тюрьмы за пачку антидепрессантов
Минтранс Подмосковья призвал водителей к повышенному вниманию на дорогах
Шестеро детей пострадали во время пожара в российской церкви
Российские врачи взяли с онкобольного 50 тысяч рублей за бесплатный протез
Признавший свою вину фигурант дела «Нового величия» получил срок
Все материалы
Мир
Свержение памятника Саддаму ХусейнуАрабский лев
Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
Россия начала каждый день бомбить террористов в Сирии
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Индонезия решила перенести столицу
Турцию заинтересовало новое российское вооружение
Главу тюрьмы Гуантанамо уволили
На Шри-Ланке запретили прятать лица
Все материалы
Бывший СССР
Министр внутренних дел Украины Арсен АваковРазборки по-киевски
Пока украинцы выбирали президента, силовики бились друг с другом. Кому нужна эта война?
Штаб Зеленского поддержал петицию о запрете выезда Порошенко за пределы Украины
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Президент Туркмении зачитал рэп про коня
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
В Раде потребовали отменить указ о российских паспортах для жителей Донбасса
Все материалы
Экономика
Шаг вперед
Россия бросилась в погоню за главными экономиками мира. Китай уже позади
«Их мозг работает по-другому»
Люди с аутизмом приносят экономике миллионы. Но общество их стыдится и не хочет замечать
Черный запас
 
Медведев потребовал наказать ответственных за «грязную» нефть
Россиян предупредили о массовом закрытии магазинов
Подсчитаны успехи России в освобождении от власти доллара
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евро
Все материалы
Силовые структуры
Эхо войны
Это оружие спрятали десятки лет назад. Россияне случайно находят его в своих домах
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Выстрел в подростка во время репетиции школьного спектакля попал на видео
Публикацию приговора отцу полковника Захарченко до решения суда назвали ошибкой
Суд разрешил следить за будущим главным вором Чечни после тюрьмы
Приговор отцу полковника Захарченко опубликовали до решения суда
Все материалы
Наука и техника
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Серьезный дядя
Толпы зомби, уничтоженная Америка и выжившие байкеры: Days Gone
Запуск корабля Dragon к МКС отложили
Найдены древнейшие следы человека в Америке
Раскрыта «главная фишка» носителя «Посейдона»
Раскрыты подробности предстоящего парада Победы в Москве
Все материалы
Спорт
Макарена Санчез«Нас считают вторым сортом только за то, что мы женщины»
Лучшая футболистка Аргентины устроила бунт из-за низкой зарплаты. Ее поддержал даже Месси
Футболист забросил мяч за шиворот вратарю дальним ударом
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Стала известна причина потасовки между Неймаром и фанатом
Олег Кононов«Кто может быть на месте Кононова? Любой»
Новый тренер не спас «Спартак». За провалы заплатили другие
Тренер заставил футболистов намеренно пропустить гол во время матча
Российская самбистка подралась с соперницей и сломала ей нос
Все материалы
Культура
Чуть помедленнее, Тони
Marvel выпустил финальную серию «Мстителей». Оправдала ли она ожидания?
Фрагмент картины «Вампир», 1895 Крик и поцелуй
Этот гений дружил с нацистами, думал о смерти и боялся сойти с ума: неизвестный Мунк
«Ваш сын умер, чтобы я выжил»
Честные записки британской медсестры
Кит Харингтон назвал любимую сцену в «Игре престолов»
Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод
«Мстителей: Финал» раскритиковали за недостаточное использование Капитана Марвел
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Все материалы
Интернет и СМИ
Положи ее на спину
Два века назад женскую «истерию» лечили оргазмом. Почему это было жестоко и бессмысленно
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Микелла АбрамоваПобеда дочери Алсу на шоу «Голос» вызвала скандал
Певицу обвиняют в накручивании голосов. Первый канал начал проверку
Представитель Алсу ответила на обвинения в подтасовке результатов «Голоса»
Партнер Интерпола поможет Первому каналу проверить результаты «Голоса»
The New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру
Любительница порно развенчала миф о зависимости от фильмов для взрослых
Все материалы
Ценности
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Ким Чен ЫнХочу от тебя Ына
Как Ким Чен Ын перещеголял отца с дедом и стал самым стильным диктатором Северной Кореи
Gucci высмеяли за «клоунские ботинки» за 700 евро
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вернула в моду вещь из 2000-х
Свидетельница захотела откровенное платье на свадьбу и вывела из себя невесту
Россияне пересели на премиальные машины
Все материалы
Путешествия
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Африканский налет
Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
Опубликованы фото отдыха Зеленского в Турции
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Названы самые недорогие туры на майские праздники
Застрявших в Китае россиян начали отправлять домой
Все материалы
Из жизни
Мальчики на уроке чтения в школе Дозье, 1957 годПроклятый дом
В американском интернате больше ста лет пытали детей. Выжившим никто не верил
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
У сотрудников одного отделения больницы одновременно родятся 19 детей
Шотландка выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов и устала от безделья
Мужчина прошел по парапету многоэтажного дома и спас своего кота
Останки загадочного существа обнаружили на пляже в Великобритании
Все материалы
Суперкроссоверы
Топ-10 самых быстрых кроссоверов в 2019 году
Полвека Porsche, впервые победившему в Ле-Мане
Все варианты легендарного Porsche 917
Автоинстаграм недели
На кого подписаться, чтобы в ленте стало красиво
Музей на продажу
Самые интересные автомобили закрытого музея, которые больше никто не увидит
Apple запатентовала систему охлаждения для электромобилей
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Не нуждающиеся в водителе «Теслы» показали на видео
Все материалы
Дом
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Морда кирпичом
Что вы понимаете в архитектуре? Сложный тест
Названы регионы России с самыми недобросовестными ипотечниками
Названа стоимость самых дешевых домов в Крыму
Россиянин приютил 400 приезжих и поплатился
Дубаю пообещали нашествие российских покупателей жилья
Все материалы