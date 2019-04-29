Дикие слоны сбежали из заповедника и убили двух жителей деревни

В Уганде, Восточная Африка, дикие слоны сбежали с территории Национального парка королевы Елизаветы и убили двух человек. Об этом сообщает издание The Observer.

В начале прошлой недели несколько слонов покинули территорию заповедника и стали бродить по окрестным деревням. В среду, 24 апреля, они столкнулись с 45-летним жителем деревни Йофеси Балуку Кананга (Yofesi Baluku Kananga). Слоны набросились на мужчину, сломали ему четыре ребра и сильно повредили селезенку. В критическом состоянии его доставили в больницу.

Врачи экстренно провели ему спленэктомию — хирургическую операцию по удалению селезенки. По словам заведующей хирургическим отделением в медицинском учреждении Розмари Мулер (Rosemary Mulere), мужчина начал постепенно выздоравливать. Однако его младший брат сообщил, что состояние Кананги ухудшилось вечером 26 апреля. На следующее утро он скончался.

Помимо Кананги, жертвой слонов стала 75-летняя женщина по имени Кэролайн Наззива (Caroline Nazziwa). Агрессивное животное забрело на ее ферму и напало на нее. В пятницу, 26 апреля, она скончалась в больнице Кагандо от полученных травм.

Представители Управления охраны дикой природы Уганды (UWA) заявили, что не знали об этих событиях. Ханги Башир (Hangi Bashir), представитель по связям с общественностью UWA, и Эдвард Асалу (Edward Asalu), управляющий природоохранной зоной заповедника королевы Елизаветы, рассказали, что им еще предстоит расследовать случившееся.

Ранее сообщалось, что слон затоптал пятерых человек за одну ночь в штате Орисса в Индии. Все они скончались на месте.

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