Слон насмерть затоптал пять человек за одну ночь

Слон затоптал пятерых человек за одну ночь в штате Орисса в Индии. Об этом сообщает Hindu.

Сперва животное напало на семью из трех человек, которые спали на веранде своего дома в деревне Сандха. Все они скончались на месте. После этого слон насмерть раздавил еще одну жительницу этого поселения.

Спустя час в деревне Сантхападе, расположенной в нескольких километрах от Сандхи, этот же слон убил пятого человека, личность которого пока не установлена.

Отмечается, что нападение слонов на людей является большой проблемой для штата Орисса. По данным Общества дикой природы, за последние девять лет в результате нападения слонов погиб 661 человек.

Ранее в апреле слон насмерть затоптал неизвестного браконьера в национальном парке Крюгер, ЮАР. Группа браконьеров незаконно пробралась на территорию заповедника, чтобы поохотиться. Один из приятелей пытался поймать носорога, когда на него напал агрессивный слон. Зверь насмерть затоптал мужчину на глазах у троих его друзей.

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