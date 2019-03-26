Возбужденный слон учинил погром и перевернул машину

В китайской провинции Юньнань дикий слон забрел в населенный пункт, повредил постройки и перевернул машину. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал сайт Newsflare.

На первом видео самец идет по улице, вынуждая прохожих спасаться бегством. В другом ролике показан перевернутый автомобиль. «Слон потерял самообладание и перевернул машину», — комментирует автор за кадром.

Очевидцы утверждают, что у слона был гон — период спаривания, когда эти животные становятся особенно агрессивными. Он не мог найти самку и вымещал злость на домах и машинах.

В 2016 году сообщалось, что дикий слон разгромил десятки домов, автомобилей и мотоциклов в городе Силигури на востоке Индии. Чтобы остановить животное, его обстреляли дротиками с транквилизатором.

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