Разъяренный слон с огромными бивнями разгромил машину под визг туристов

Facebook / South Africa Live

В ЮАР разъяренный слон напал на участников сафари и разгромил их машину. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Группа туристов из Европы и Японии ехала по южноафриканскому бушу на открытом экскурсионном автомобиле. Экскурсовод показывал им слона с полуметровыми бивнями, пасущегося по правому борту. Неожиданно животное бросилось к машине.

Догнав автомобиль, слон просунул голову в салон и принялся громить приборную доску и сиденье. Водитель успел бросить руль и отскочить в сторону, а туристы, визжа от ужаса, продолжали снимать происходящее на мобильные телефоны.

Через несколько секунд слон успокоился и оставил людей. Никто из участников сафари не пострадал, однако машина получила повреждения.

4 октября сообщалось, что в национальном парке Бандипур в Индии дикий слон погнался за туристами, которые наблюдали за ним из автобуса. Водитель дал задний ход, но слон не отставал, держась вплотную к машине. Преследование продолжалось несколько минут.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!