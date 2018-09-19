Сотни слонов пришли почтить память погибшего вожака

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Сотни слонов собрались возле тела погибшего вожака в заповеднике недалеко от города Анурадхапура в Шри-Ланке. Видео, снятое одним из очевидцев, опубликовал Newsflare.

Представители природоохранного ведомства утверждают, что слон вел в заповедник несколько стад и встретил агрессивного самца, живущего в тех местах. В одной из стычек с ним он получил смертельные раны.

Возле погибшего вожака собрались около 300 слонов. Они трогали и поглаживали тело хоботами. Сцена привлекла внимание местных жителей. Когда стадо ушло, к мертвому слону вернулся убивший его агрессивный самец.

Слоны считаются одним из немногих видов млекопитающих, у которых имеются своеобразные ритуалы, связанные со смертью. И африканские, и индийские слоны собираются возле умерших собратьев и трогают их хоботами. Значение этого поведения не установлено.

В апреле сообщалось, что в Индии слоненок несколько часов отказывался отходить от погибшей матери. Он звал ее и пытался растолкать, пытаясь привлечь к себе внимание.

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