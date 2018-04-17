Слоненок часами отказывался отходить от погибшей матери

dailymail.co.uk

В Индии слоненок несколько часов отказывался отходить от погибшей матери. Как сообщает Daily Mail, спасателям пришлось силой оттаскивать детеныша.

Инцидент произошел на севере страны в национальном парке Раджаджи. Лесники обнаружили слоненка у тела своей матери: он звал ее, пытался растолкать и даже садился на нее в попытках оживить и привлечь к себе внимание. Сотрудники национального парка предполагают, что 40-летняя слониха погибла, упав с холма и сломав шею об дерево.

Директор парка Раджаджи Санатае Сонкар (Sanatan Sonkar) отметил, что увести слоненка было нелегко. «Он просто отказывался уходить. Нам даже пришлось прибегнуть к помощи других слонов», — пояснил он. Приведенные лесниками слоны Рангили и Радха увели детеныша, и сотрудники парка погрузили его в грузовик.

После этого слоненка увезли в лагерь для слонов, где за ним присматривают специалисты. Они утверждают, что его уже усыновил один из спасавших его слонов, и детеныш уже успел привязаться к новой матери.

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