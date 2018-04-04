Отважный пес прогнал таскающего урожай слона

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В Индии пес спас урожай от слона-воришки. На видео инцидента обратило внимание издание UPI.

Ролик сняли в деревне неподалеку от города Чикмагалур на юге страны. На нем местные жители обсуждают, как прогнать слона, который повадился таскать урожай. К ним на помощь приходит собака: она встает перед животным и громко лает.

Противостояние животных длилось примерно час: иногда пес подходил к слону слишком близко, тот отгонял его хоботом. В итоге слон все же не выдерживает напора пса и уходит.

Житель деревни Муникришна (Munikrishna) отметил, что удивлен поведением слона. «Обычно их не могут отогнать даже шумные толпы людей», — добавил он.

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