Игривый слон посидел на коленях туристки

В Таиланде игривый слоненок сел на колени к туристке, погладившей его хобот. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Туристка из американского штата Вирджиния Ханна Френчик (Hannah Frenchick) во время отпуска в Таиланде отправилась на экскурсию на слоновью ферму в городе Чиангмай. Там она привлекла внимание одного из слонят, который подбежал к ней.

Френчик потрепала его за хобот, но любвеобильному слоненку показалось этого мало: он повалил смеющуюся девушку в грязь, полежал на ней и посидел на ее коленях. «Это был самый волшебный и счастливый момент в моей жизни, он буквально разделил ее на до и после», — призналась американка.

14 марта сообщалось, что в Индии с помощью экскаватора вытащили увязшего в болоте слоненка. Машина вырыла траншею и аккуратно подтолкнула животное к ней ковшом. Слоненок сумел выбраться и вернулся в лес к ждущим его слонам.

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