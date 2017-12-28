Суд отказал слонам в праве быть личностями

Суд в американском штате Коннектикут отклонил петицию о наделении слонов правом на свободу личности, сообщает Associated Press (AP).

С прошением признать животных дееспособными обратилась организация Nonhuman Rights Project. Таким образом зоозащитники пытались добиться освобождения трех слонов, которые содержатся в передвижном детском зоопарке Commerford Zoo.

Организация указала, что у этих животных есть самосознание, они помнят прошлое и могут планировать будущее, им свойственна эмпатия, кроме того, они хоронят умерших сородичей.

Поэтому, полагают в Nonhuman Rights Project, слонов можно признать личностями, у которых есть основные права. Суд счел обращение «очень легкомысленным», пишет AP. По мнению судьи, у Nonhuman Rights Project не было законных оснований для подачи петиции.

В Commerford Zoo отметили, что они заботятся о животных и соблюдают правила обращения с ними. Как пишет Hartford Courant, в зоопарке содержатся три слона возрастом 36-50 лет. До того как попасть в передвижной зверинец, они были заняты в цирковых представлениях и на ярмарках.

Nonhuman Rights Project в 2013 году пыталась добиться признания прав шимпанзе, которых используют для экспериментов в одной из лабораторий Нью-Йорка. Суд отказал в удовлетворении иска, решение подтвердила апелляционная инстанция.

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