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В Индии вся деревня вышла спасать тонущего в грязи слона

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Жители деревни в индийском штате Керала больше часа спасали 20-летнего слона, который застрял в грязи. Об этом сообщает Daily Mail.

Животное напугал шум проезжающего поезда. Он бросился бежать, но увяз в густой грязи в полутора километрах от железной дороги. Там его заметили местные жители.

Помогать тонущему животному вышла вся деревня. На голову и ноги слона набросили веревки и стали вытягивать его из грязи при помощи трактора.

«Это уже третий подобный случай в Керале за последние четыре месяца, когда из-за присутствия и близости людей слоны начинают паниковать и выходят из-под контроля», — сказал защитник животных Раджив Куруп (Rajeev Kurup), пояснив, что в штате начался сезон фестивалей.

В декабре в индийском штате Одиша (ранее Орисса) дикий слон затоптал молодого человека, который пытался сделать селфи на его фоне.

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