Слониха убила хозяина и спрятала труп под ветками

В таиландской провинции Краби 37-летняя слониха убила своего хозяина, сообщает The Nation.

Слониха целый день носила бревна на каучуковой плантации. Вечером 50-летний фермер Аморн Моракот (Amorn Morakot) пошел к ней, чтобы посадить животное на цепь. Когда он не вернулся, родственники отправились его искать.

Тело Моракота обнаружили под грудой веток недалеко от слонихи. Родные Моракота полагают, что животное убило хозяина, а затем попыталось спрятать его тело. Ранее слониха уже нападала на хозяина.

В июне в Индии поймали слона, который затоптал девять человек. Его отправили на перевоспитание в Коданадский центр дрессировки слонов.