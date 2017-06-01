В Индии отправили на перевоспитание убившего девять человек слона

В индийском штате Керала поймали 40-летнего слона, который убил девять человек. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Самца, три года терроризировавшего местных жителей, заметили пасущимся возле реки в округе Палгхат. Лесничие и четыре ветеринара верхом на обученных слонах сумели выследить его и загнать в безопасное место. Там в животное пустили дротик с транквилизатором.

«Операция началась в 3:00, — рассказал ветеринар Арун Захариа (Arun Zachariah), специализирующийся на работе с дикими зверями. — Первый дротик был пущен около 7:00, а к 9:00 нам удалось погрузить слона в грузовик». Животное отвезли в Коданадский центр дрессировки слонов для перевоспитания.

Первой жертвой слона стал фермер, убитый в апреле 2014 года. В марте 2017 года животное затоптало женщину, в апреле в результате его нападения погиб мужчина. В общей сложности слон убил девять человек и ранил двоих.

В феврале сообщалось, что в Индии поймали тигра, который убил шесть человек.