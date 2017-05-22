Убитый слон раздавил профессионального охотника из ЮАР

Южноафриканский охотник Теунис Бота (Theunis Botha) погиб в результате падения на него туши убитого слона. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Инцидент произошел в пятницу, 19 мая. Возле национального парка Хванге группа охотников, которую вел Бота, наткнулась на слонов. Три слонихи, защищая стадо, бросились на людей.

Бота стал стрелять и не заметил еще одно животное, которое зашло с фланга. Слониха схватила его хоботом и подняла в воздух. Один из охотников выстрелил в нее и убил. Умирающее животное рухнуло на Боту и раздавило его.

Бота специализировался на псовой охоте и много делал для популяризации этого метода.

В апреле сообщалось, что пропавшего в Зимбабве южноафриканского охотника Скотта Ван Зила съели крокодилы.