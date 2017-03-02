Слон оказался самым бодрствующим млекопитающим

Биологи из Школы анатомических наук Витватерсрандского университета (ЮАР) доказали, что среди млекопитающих меньше всего спят африканские слоны. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, кратко о нем сообщает Reuters.

В среднем крупнейшие наземные животные спят по два часа в сутки в период времени между 2 и 6 часами утра. Максимальная продолжительность сна в естественных условиях составляет пять часов. Примерно слоны проводят в лежачем положении всего около 17 процентов времени, отведенного на отдых.

Иногда после продолжительных прогулок или убегая от браконьеров или львов, слоны не спят по 46 часов. За это время они успевают преодолеть примерно 30 километров.

К подобным выводам ученые пришли после 35-дневного наблюдения за млекопитающими в национальном парке Чобе (Ботсвана). Данные об активности животных специалисты получали при помощи имплантируемых под кожу устройств, снабженных гироскопом и системой спутникового отслеживания. Датчики, как отмечают биологи, были безопасны для животных.

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Работа авторов противоречит гипотезе, согласно которой для сохранения воспоминаний необходимы фазы быстрого сна, сопровождающиеся быстрыми движениями глазных яблок. У слонов, отличающихся хорошей памятью, подобные процессы наблюдаются редко — примерно раз в три-четыре ночи.

В неволе африканские слоны, как показали предыдущие исследования, спят дольше — от четырех до шести часов в день. Кроме слонов, среди млекопитающих мало спят также домашние лошади (три часа в сутки). Большую часть суток отдыхают малая бурая ночница (19 часов), опоссум (18 часов) и броненосец (17 часов). Люди в среднем спят примерно от шести до девяти часов в сутки.