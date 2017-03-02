Наука и техника
 

Врачи определили лучший способ употребления молока

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Американские медики назвали лучший способ употребления молочных продуктов. Соответствующее исследование опубликовано в The Journal of Nutrition, кратко о нем сообщает Гарвардский университет (США).

По мнению авторов, употребление молока, йогурта и сыра в зрелом возрасте приводит к снижению потери минеральной плотности костной ткани в позвоночнике и бедре. Данные выводы справедливы, если люди вместе с молочными продуктами также принимают добавки с витаминами группы D.

Медики обнаружили, что данные биологически активные вещества стимулируют усвоение кальция, содержащегося в молоке и продуктах на его основе, — одного из главных строительных элементов костной ткани.

Специалисты считают, что сочетание употребления витаминов D и молочных продуктов может позволить улучшить качество жизни более десяти миллионов американцев старше 50 лет. У этих людей диагностирован остеопороз — заболевание, характеризующееся низкой массой костной ткани и ее прогрессирующим ухудшением.

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