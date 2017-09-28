Голодный слон перевернул моторикшу на Шри-Ланке

ViralHog

На Шри-Ланке дикий слон перевернул тук-тук (моторикшу) туриста из Ирландии. Об этом сообщает UPI.

Тук-тук ехал по дороге от залива Аругам-Бей к национальному парку Яла в 270 километрах от города Коломбо, когда дикий слон преградил ему путь. Водитель посоветовал туристу выйти из машины и отвлечь животное едой.

Ирландец неверно понял, что нужно сделать. Вместо того чтобы кинуть угощение в сторону, он подошел к слону и стал кормить его с руки. Когда слон все съел, он отогнал туриста хоботом и полез в тук-тук за добавкой.

«Слон перевернул тук-тук и вытащил все сумки в поисках еды. Ирландец, должно быть, везуч, если остался цел», — прокомментировал произошедшее автор опубликованного на YouTube видео.

Тук-туками называют крытые трехколесные мотороллеры и мотоциклы для перевозки пассажиров или груза. Они широко распространены в странах Южной и Юго-Восточной Азии.