Спасенный Памелой Андерсон слон затоптал пытавшегося сделать с ним селфи мужчину

В национальном парке Баннергхатта, расположенном неподалеку от индийского города Бангалор, слон по кличке Сандер затоптал 27-летнего мужчину, пробравшегося к нему в вольер, чтобы сделать селфи. Об этом в четверг, 27 июля, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 25 июля. Полицейские доставили тело юноши по мужчины Абхилаш (Abhilash) в больницу, где родственники смогли опознать его. Причина, по которой слон напал на молодого человека, не называются.

Издание отмечает, что животное прославилось после того, как американская актриса Памела Андерсон и британский музыкант Пол Маккартни присоединились к кампании по его спасению от жестоко обращавшихся с ним хозяев.

В 2007 году слона передали в дар одному из храмов города Колхапур (штат Махараштра). Однако там его содержали в ненадлежащих условиях, избивали, приковывали цепями. О ситуации с животным узнали зоозащитники из индийского подразделения PETA. Они организовали компанию по спасению животного, к которой тут же присоединились Андерсон и Маккартни.

В 2014 году Сандера перевезли в национальный парк Баннергхатта, где он смог наладить отношения со своими сородичами и даже люди, а также стать отцом слоненка по кличке Шива.