Из жизни
 

Слоны припугнули туристов на сафари в ЮАР

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Видео: Caters Clips

В южноафриканском заповеднике Масеке слоны бросились к автомобилю с туристами, пытаясь отпугнуть их от детенышей. Животные трубили и бежали к машине, но в последний момент останавливались. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Слонов на видео снял сопровождавший путешественников во время сафари гид Фрэнк Де Бир (Frank De Beer). По его словам, в районе были замечены львы, поэтому животные нервничали сильнее обычного. «Я раньше читал о таком поведении слонов и знал, что бояться нечего», — объяснил мужчина.

4 ноября сообщалось, что в национальном парке Крюгера в ЮАР сняли на видео слоненка, который угрожал проезжающим автомобилям.

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