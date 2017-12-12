Дикий слон насмерть затоптал любителя селфи

В индийском штате Одиша (ранее Орисса) дикий слон затоптал молодого человека, который пытался сделать селфи на его фоне. Об этом сообщает издание Pragativadi.

Джаякрушна Наяк (Jayakrushna Nayak) из деревни Нимидибеда хотел сфотографироваться с одиноким самцом, который отбился от стада. Животное бродило возле храма Мадхапала в деревне Нуапада. Слон передвигался медленнее обычного и казался больным, поэтому Наяк решил, что он безопасен. Однако, когда юноша приготовился сделать снимок, животное бросилось на него.

Пострадавшего в критическом состоянии доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Похожий случай произошел в том же штате в сентябре. Тогда погиб нетрезвый мужчина, который пытался сфотографироваться со слоном и разозлил его.

В ноябре слон атаковал двух туристов и затоптал их насмерть в Замбии. Женщина подошла к животному очень близко, что, вероятно, и спровоцировало его агрессию.