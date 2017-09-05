Индийский слон растоптал пьяного любителя селфи

В индийском штате Орисса слон затоптал нетрезвого мужчину, желавшего сделать с животным селфи. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает Daily Mail. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале The News of India.

Указывается, что мужчина приблизился к слону слишком близко, чем и спровоцировал агрессию с его стороны. Пострадавший скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В июле похожий случай произошел в индийском городе Бангалор. Слон по кличке Сандер затоптал 27-летнего мужчину, пробравшегося к нему в вольер, чтобы сделать селфи. Сандер прославился после того, как американская актриса Памела Андерсон и британский музыкант Пол Маккартни присоединились к кампании по его спасению от жестоко обращавшихся с ним хозяев.