Туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина до смерти ради селфи

Детеныш дельфина погиб на пляже в Испании после того, как туристы начали делать с ним селфи. Об этом в среду, 16 августа, сообщает в Facebook организация Equinac, занимающаяся защитой морских животных.

По данным организации, инцидент произошел в прошлую пятницу, 11 августа, на курорте Мохакар в Андалусии. Маленький дельфин, потерявший свою мать, застрял на мелководье у пляжа.

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Отдыхающие вытащили животное из воды и стали фотографироваться с ним, гладить его. Примерно через 15 минут на пляже появились спасатели из Equinac, однако к тому времени дельфин был уже мертв.

По словам экспертов, животное было истощено, а также испытало сильный стресс, оказавшись в руках людей. Шок негативно сказался на сердечно-сосудистой и дыхательной системе организма млекопитающего, что и привело к его смерти.

В Equinac отметили, что туристы должны были сразу вызвать спасателей, а не делать селфи с дельфином. Животное стало жертвой человеческого любопытства, подчеркнули специалисты.

Аналогичное происшествие было зафиксировано в феврале 2016 года на аргентинском курорте. Тогда отдыхающие обнаружили дельфина на пляже и замучили до смерти, фотографируясь с ним.

