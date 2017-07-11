Туристов наказали после фотосъемки с российским погранстолбом

Несколько туристов были задержаны после фотосъемки на границе Эстонии и России. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции и погранохраны республики.

Отмечается, что за минувшие выходные 8-9 июля было зафиксировано три подобных случая в эстонской волости Вярска, граничащей с Псковской областью.

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Отдыхающие приезжали на машинах на территорию, куда запрещен свободный доступ. Затем они шли фотографироваться на фоне пограничного столба России, игнорируя соответствующие предупреждающие знаки.

За подобные нарушения в выходные силовики задержали туристов из Финляндии и Нидерландов, а также граждан Эстонии. Все они были оштрафованы за нарушение закона о государственной границе.

Департамент полиции также предупредил любителей собирать ягоды и грибы в граничащих с Россией районах о необходимости сохранять бдительность, чтобы случайно не оказаться на территории другого государства.

В мае стало известно о планах эстонских властей уничтожить построенные бобрами плотины на границе с Россией, так как эти сооружения облегчают передвижение контрабандистов.