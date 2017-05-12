Путешествия
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

На границе миров

Неспешная прогулка вдоль побережья Финского залива

Перейти в «Мою Ленту»
Нарвский замок Германа вечером. Нарва. Эстония
Фото: Румянцева Наталия / Фотобанк Лори

Эстония уверенно входит в тройку зарубежных стран, наиболее популярных у туристов из России. Для многих отношение к Прибалтике в целом зависит от того, как встретят их в этом крохотном, уютном и красивом уголке Европы. С чего начать путешествие по Эстонии и чего ждать от первых шагов по другую сторону границы — выясняла корреспондент «Ленты.ру» Яна Кремнева.

Страна через мостик

Прибалтика, а вместе с ней и европейская часть мира для многих путешественников из России, особенно выехавших со стороны Северной столицы, начинается на автомобильно-пешеходном мосту — с «Дружбы». Так окрестили сооружение, протянувшееся через реку Нарову и соединившее два государства — Россию и Эстонию, два города — Ивангород и Нарву. Но местные до сих пор не знают, как разобраться, какая рыба в реке эстонская, а какая — русская. И с каждым годом желающих «поделить» все меньше.

Сегодня почти во всех уголках Нарвы живут, работают и говорят на русском. Это заметно не только впервые приехавшим в приграничный городок. Так говорят эстонцы. Наровчане и сами часто бывают в России. У одних на том берегу работа, у других — родственники. Поэтому граница с этой стороны чаще воспринимается как «место, через которое нельзя провезти больше двух пачек сигарет» (в Нарве они стоят по 3-4 евро за пачку), а все остальное давно стало практически общим.

— Через границу можно проезжать хоть по пять раз в день, на мосту свободно почти всегда. Только в выходные наплыв, — по-русски рассказывает эстонка на «том», уже европейском берегу.

Примерно 170 километров от Санкт-Петербурга на машине или автобусом за 600-700 рублей, и вы у русской Ивангородской крепости. Через 150 метров — эстонский Нарвский замок. С какой стороны ни встань, ты герой средневекового романа. Крепость в Нарве закладывали в XIII веке, в Ивангороде — в XV. Вписать их в один фотокадр получится в нарвском местечке «у льва», откуда делают снимки с лучшим ракурсом на средневековье.

Позади каждой из крепостей — очертания типичных небольших городов уже не России и еще не Европы, с серыми хрущевками на обоих берегах. А между двух песочно-кремовых стен, на расстоянии полета стрелы витают средневековые истории датчан, немцев, шведов, русских и эстонцев.

С XIV века Нарвская крепость принадлежала немецкому Ливонскому ордену, уже в XVI ее захватили войска Ивана Грозного, а спустя несколько десятилетий после русских сюда пришли шведы и успешно осадили эти крепостные стены. Русские войска вернулись в Нарву с началом Северной войны, когда Петр I распорядился завоевать город. Теперь эстонцы каждый август устраивают в крепости историческую реконструкцию захвата цитадели петровскими войсками.

— Но вы к нам не только в августе приезжайте, когда у нас реконструкция на всю территорию замка и двора. С 20 мая и до конца лета у нас во дворике будут работать ремесленники XVII века, — объясняет гид Юля. — Здесь в это время гуляют средневековые жители, с ними интересно поговорить и просто пройтись.

У подножия стен Нарвского замка можно не только поднять голову и насладиться видом на самую высокую точку города — почти 50-метровую белую башню Герман, здесь можно даже пожить. Прямо в палатке с видом на Ивангородскую крепость и реку. Уже 15 лет это делают мотоциклисты на ежегодном фестивале, организованном байкерским клубом Magnum МС. В этом году проснуться у средневековых стен по соседству с байкерами-рокерами можно с 7 по 9 июля.

Кипучая «приземленная» жизнь крепости — это только на летний период, а круглый год в любой день, включая выходные, можно путешествовать внутри замка, подниматься по семи этажам с исторической экспозицией на закрытую смотровую площадку. Русскую и эстонскую стороны отсюда видно только через узкие стеклышки, но широкоугольный вид на Ивангородскую крепость и Нарву можно оставить в фотографиях смартфона. На них будет заметно, как туристы другого берега гуляют по стенам и башням и приветственно машут руками.

Если впечатлений от прогулки по одному средневековому каменному укреплению мало, отправляйтесь в бастион Виктория. В пяти минутах езды от Нарвского замка — его прохладные казематы с внутренним убранством из рельефных камней песочного цвета, а кое-где и ручейками оранжево-сизой воды. Здесь зимуют летучие мыши — приблизительно восемь видов разных рукокрылых.

Жить между морем и соснами

Большинство туристов отправляются из Нарвы дальше — в Таллин. Это чуть более 200 километров по трассе E20. Здесь приехавшие из мегаполисов впервые за несколько часов пути почувствуют ритм города: в отличие от населенных пунктов, расположенных вдоль трассы, Таллин принял несколько сотен тысяч эстонцев. А в последние годы количество жителей его пригородных территорий только растет.

— Молодежь уезжает в Таллин и Тарту, — скорее всего, пожалуется вам, как и мне, попутчица на автобусном вокзале Нарвы. В Эстонии я слышу это не в первый и не в последний раз. — Только в этих городах и есть университеты, в других — колледжи, — продолжает она.

Но если вы путешественник, лететь на всех парах в сердце страны, едва присмотревшись к первому приграничному городу, не стоит. Размеренно прокатившись по E20 (за превышение скорости на 10 километров в час штраф почти 400 евро), точно можно обзавестись парочкой любимых мест, ведь трасса устроилась между исполинскими сосновыми лесами и Финским заливом. Если ехать, не сворачивая к берегу, то кусочек Балтийского моря можно увидеть только несколько раз, поэтому его солоноватый аромат почти не будет перебивать запах бензина, а вот дух исполинских хвойных витает над трассой до Таллина.

Примерно через 30 километров этого пути можно будет заехать на первую заправку, а еще через 20 — свернуть к парку Тойла-Ору, в маленький рай с сосновым лесом на морском берегу. Здесь так и хочется раскинуть палатку и проводить закат. Туристы, воплотившие эту мечту в реальность, в Тойле встречаются. Вечером солнце как раз прыгает в воду залива. Закат на Балтийском взморье в солнечный безоблачный день ложится ровным многоцветьем, в его палитре нет резких переходов. Он пробегается по камушкам, затем по песку, а после — ныряет в воду.

К услугам тех, кто не привык ночевать в палатке, предлагаются комфортные домики, которые можно арендовать буквально в 10 метрах от пляжа, выше — спа-отель.

И в воду глядеть

После Тойла-Ору убеждаешься, что у природы Эстонии в запасе точно есть пара сюрпризов, и продолжаешь их искать. Даже недалеко от маленького соснового рая Тойлы, буквально в 10 километрах еще один великан — 30-метровый водопад Валасте, окруженный срезом песчаника и древними силурийскими известняками. Они огибают водопад выпуклыми и неровными разноцветными полосами. Искупаться здесь не получится, Валасте роняет воду в маленькую реку.

После прогулки у водопада поднимайтесь на смотровую площадку — здесь не лучший ракурс для фото, вы просто увидите много Балтийской воды. Попробуете выбрать нужные настройки не для фотоаппарата, а для собственных мыслей, потягивая чай и рассматривая, как море превращается в небо. Здесь между ними и правда почти не видно границы.

Путь до Валасте — это около 11 километров из Тойла-Ору по побережью залива. Вас проводит дорога Saka-Ontika-Toila (номер 133 на местной карте). Она же приведет к E20, по которой теперь можно мчать и до Таллина.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия заняла второе место по числу туристов в Эстонии
Туристы из Прибалтики стали намного чаще интересоваться отдыхом в России
Определены самые популярные города у туристов на выходные
Путешествия
Путешествия
 — 
00:11 16 мая 2017
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping street

Армянское радио рекомендует

Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
15:27 Сегодня

Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций

11:14 Сегодня

В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте

09:36 4 мая 2017

В Киеве откроют мини-отель на дереве

Путешествия
 — 
00:13 26 апреля 2017

Саксонская жемчужина

Почему Лейпциг — главное, что нужно увидеть в Средней Германии
13:28 Сегодня

The Independent назвала самые негостеприимные места в мире

10:21 Сегодня

Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта

16:32 3 мая 2017

В Тунисе заработал переживший в 2015 году теракт отель

Путешествия
 — 
00:22 15 мая 2017
Морской порт Сочи

Сочинское межсезонье

Что делать в олимпийской столице, пока Центральную Россию накрывают снег и град
11:22 Сегодня

В России предложили создать министерство туризма

09:26 Сегодня

Россияне выплатили более 4,5 миллиона рублей долгов во время вылетов из Москвы

15:10 3 мая 2017

На Майорке туристов оштрафуют за строительство замков из песка

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
В Колумбии бюджетники потребовали повышения зарплаты
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы