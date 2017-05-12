На границе миров

Эстония уверенно входит в тройку зарубежных стран, наиболее популярных у туристов из России. Для многих отношение к Прибалтике в целом зависит от того, как встретят их в этом крохотном, уютном и красивом уголке Европы. С чего начать путешествие по Эстонии и чего ждать от первых шагов по другую сторону границы — выясняла корреспондент «Ленты.ру» Яна Кремнева.

Страна через мостик

Прибалтика, а вместе с ней и европейская часть мира для многих путешественников из России, особенно выехавших со стороны Северной столицы, начинается на автомобильно-пешеходном мосту — с «Дружбы». Так окрестили сооружение, протянувшееся через реку Нарову и соединившее два государства — Россию и Эстонию, два города — Ивангород и Нарву. Но местные до сих пор не знают, как разобраться, какая рыба в реке эстонская, а какая — русская. И с каждым годом желающих «поделить» все меньше.

Сегодня почти во всех уголках Нарвы живут, работают и говорят на русском. Это заметно не только впервые приехавшим в приграничный городок. Так говорят эстонцы. Наровчане и сами часто бывают в России. У одних на том берегу работа, у других — родственники. Поэтому граница с этой стороны чаще воспринимается как «место, через которое нельзя провезти больше двух пачек сигарет» (в Нарве они стоят по 3-4 евро за пачку), а все остальное давно стало практически общим.

— Через границу можно проезжать хоть по пять раз в день, на мосту свободно почти всегда. Только в выходные наплыв, — по-русски рассказывает эстонка на «том», уже европейском берегу.

Примерно 170 километров от Санкт-Петербурга на машине или автобусом за 600-700 рублей, и вы у русской Ивангородской крепости. Через 150 метров — эстонский Нарвский замок. С какой стороны ни встань, ты герой средневекового романа. Крепость в Нарве закладывали в XIII веке, в Ивангороде — в XV. Вписать их в один фотокадр получится в нарвском местечке «у льва», откуда делают снимки с лучшим ракурсом на средневековье.

Позади каждой из крепостей — очертания типичных небольших городов уже не России и еще не Европы, с серыми хрущевками на обоих берегах. А между двух песочно-кремовых стен, на расстоянии полета стрелы витают средневековые истории датчан, немцев, шведов, русских и эстонцев.

С XIV века Нарвская крепость принадлежала немецкому Ливонскому ордену, уже в XVI ее захватили войска Ивана Грозного, а спустя несколько десятилетий после русских сюда пришли шведы и успешно осадили эти крепостные стены. Русские войска вернулись в Нарву с началом Северной войны, когда Петр I распорядился завоевать город. Теперь эстонцы каждый август устраивают в крепости историческую реконструкцию захвата цитадели петровскими войсками.

— Но вы к нам не только в августе приезжайте, когда у нас реконструкция на всю территорию замка и двора. С 20 мая и до конца лета у нас во дворике будут работать ремесленники XVII века, — объясняет гид Юля. — Здесь в это время гуляют средневековые жители, с ними интересно поговорить и просто пройтись.

Нарвский замок был основан в XIII веке Фото: Яна Кремнёва 1 /3

У подножия стен Нарвского замка можно не только поднять голову и насладиться видом на самую высокую точку города — почти 50-метровую белую башню Герман, здесь можно даже пожить. Прямо в палатке с видом на Ивангородскую крепость и реку. Уже 15 лет это делают мотоциклисты на ежегодном фестивале, организованном байкерским клубом Magnum МС. В этом году проснуться у средневековых стен по соседству с байкерами-рокерами можно с 7 по 9 июля.

Кипучая «приземленная» жизнь крепости — это только на летний период, а круглый год в любой день, включая выходные, можно путешествовать внутри замка, подниматься по семи этажам с исторической экспозицией на закрытую смотровую площадку. Русскую и эстонскую стороны отсюда видно только через узкие стеклышки, но широкоугольный вид на Ивангородскую крепость и Нарву можно оставить в фотографиях смартфона. На них будет заметно, как туристы другого берега гуляют по стенам и башням и приветственно машут руками.

Если впечатлений от прогулки по одному средневековому каменному укреплению мало, отправляйтесь в бастион Виктория. В пяти минутах езды от Нарвского замка — его прохладные казематы с внутренним убранством из рельефных камней песочного цвета, а кое-где и ручейками оранжево-сизой воды. Здесь зимуют летучие мыши — приблизительно восемь видов разных рукокрылых.

Жить между морем и соснами

Большинство туристов отправляются из Нарвы дальше — в Таллин. Это чуть более 200 километров по трассе E20. Здесь приехавшие из мегаполисов впервые за несколько часов пути почувствуют ритм города: в отличие от населенных пунктов, расположенных вдоль трассы, Таллин принял несколько сотен тысяч эстонцев. А в последние годы количество жителей его пригородных территорий только растет.

— Молодежь уезжает в Таллин и Тарту, — скорее всего, пожалуется вам, как и мне, попутчица на автобусном вокзале Нарвы. В Эстонии я слышу это не в первый и не в последний раз. — Только в этих городах и есть университеты, в других — колледжи, — продолжает она.

Вид на Ивангородскую крепость со стороны Эстонии Фото: Яна Кремнёва 1 /2

Но если вы путешественник, лететь на всех парах в сердце страны, едва присмотревшись к первому приграничному городу, не стоит. Размеренно прокатившись по E20 (за превышение скорости на 10 километров в час штраф почти 400 евро), точно можно обзавестись парочкой любимых мест, ведь трасса устроилась между исполинскими сосновыми лесами и Финским заливом. Если ехать, не сворачивая к берегу, то кусочек Балтийского моря можно увидеть только несколько раз, поэтому его солоноватый аромат почти не будет перебивать запах бензина, а вот дух исполинских хвойных витает над трассой до Таллина.

Примерно через 30 километров этого пути можно будет заехать на первую заправку, а еще через 20 — свернуть к парку Тойла-Ору, в маленький рай с сосновым лесом на морском берегу. Здесь так и хочется раскинуть палатку и проводить закат. Туристы, воплотившие эту мечту в реальность, в Тойле встречаются. Вечером солнце как раз прыгает в воду залива. Закат на Балтийском взморье в солнечный безоблачный день ложится ровным многоцветьем, в его палитре нет резких переходов. Он пробегается по камушкам, затем по песку, а после — ныряет в воду.

К услугам тех, кто не привык ночевать в палатке, предлагаются комфортные домики, которые можно арендовать буквально в 10 метрах от пляжа, выше — спа-отель.

И в воду глядеть

После Тойла-Ору убеждаешься, что у природы Эстонии в запасе точно есть пара сюрпризов, и продолжаешь их искать. Даже недалеко от маленького соснового рая Тойлы, буквально в 10 километрах еще один великан — 30-метровый водопад Валасте, окруженный срезом песчаника и древними силурийскими известняками. Они огибают водопад выпуклыми и неровными разноцветными полосами. Искупаться здесь не получится, Валасте роняет воду в маленькую реку.

После прогулки у водопада поднимайтесь на смотровую площадку — здесь не лучший ракурс для фото, вы просто увидите много Балтийской воды. Попробуете выбрать нужные настройки не для фотоаппарата, а для собственных мыслей, потягивая чай и рассматривая, как море превращается в небо. Здесь между ними и правда почти не видно границы.

Путь до Валасте — это около 11 километров из Тойла-Ору по побережью залива. Вас проводит дорога Saka-Ontika-Toila (номер 133 на местной карте). Она же приведет к E20, по которой теперь можно мчать и до Таллина.