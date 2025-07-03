Над городами россиийского региона сбили более пяти беспилотников

Губернатор Гусев: Над городами Воронежской области сбили более 5 беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили уже более пяти беспилотных летательных аппаратов над городами Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Как уточнил губернатор, в Воронеже в результате падения частей сбитого беспилотника повреждена кровля частного дома. Гусев отметил, что на данный момент информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее силы ПВО отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новошахтинске и Аксайском районе Ростовской области.

До этого, 1 июля, украинские дроны атаковали три города в Ростовской области — Ростов-на-Дону, Таганрог и Новошахтинск. Беспилотники уничтожили также в Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах области.