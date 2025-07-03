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04:02, 3 июля 2025Ценности

Звезда «Эйфории» в мини-платье оголила ягодицы на камеру

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини показала новые откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда телесериала «Эйфория» предстала на размещенных кадрах в белом мини-платье с кружевами и розовом слитном купальнике. При этом на некоторых снимках видно, что знаменитость легла на траву, подняла подол наряда и продемонстрировала на камеру оголенные ягодицы. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.

Поклонники оценили фотосессию Суини в комментариях под публикацией. «Почему у меня бабочки появляются в животе, глядя на тебя?», «Красотка», «Эти снимки ломают интернет», «Королева», «Шикарная», — высказывались они.

В июне Сидни Суини показала грудь в откровенной съемке для журнала W Magazine.

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