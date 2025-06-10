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10:43, 10 июня 2025Ценности

Звезда «Эйфории» показала грудь в откровенном бюстгальтере для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Carlijn Jacobs / @wmag

Американская актриса Сидни Суини показала грудь в откровенной съемке для журнала W Magazine. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) глянцевого издания.

Так, на одном размещенном кадре 27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» запечатлена в бюстгальтере и надетых на колготки шортах. Кроме того, она позировала перед камерой в шлеме и фиолетовых туфлях с открытым носом. При этом видно, что бюстгальтер и колготки оформлены красно-белыми полосами.

Вдобавок журналисты издания поделилась снимками, на которых Суини предстала в мини-платье с вырезом на спине, черных чулках и остроносых туфлях. Образ знаменитости дополнили черные очки.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны.

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