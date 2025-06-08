Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:34, 8 июня 2025Ценности

Звезда «Эйфории» ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны

Актриса Сидни Суини заявила, что ей интересно видеть как все говорят о ее мыле
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сидни Суини ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны. Соответствующий комментарий публикует журнал People.

Репортер упомянутого издания заметил звезду популярного телесериала «Эйфория» на красной дорожке премьеры фильма «Эхо Долины» и поинтересовался у нее, что она думает насчет комментариев в сети по поводу ее нового продукта. «Я думаю, что гораздо интереснее видеть, как все остальные говорят об этом», — заявила знаменитость.

Ранее стало известно, что Сидни Суини разработала совместно с косметическим брендом Dr. Squatch лимитированную коллекцию мыла. По ее словам, в составе новинки присутствуют капли воды, в которой она мылась. Согласно информации на сайте, продукт сочетает в себе аромат сосны, пихты и мха.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Увидев тела украинских бойцов на границе, западные СМИ поменяли свое отношение к Киеву. Что их возмутило?

    В России объяснили отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ

    Украина пообещала забрать тела военных на следующей неделе

    В Петербурге за 140 миллионов рублей продадут старинную квартиру коллекционера

    В США захотели построить 10 ядерных реакторов после указа Трампа

    Грета Тунберг заявила о намерении довезти гумпомощь в Газу невзирая на угрозу ее жизни

    Главный тренер сборной Италии объявил об отставке

    Звезда «Эйфории» ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны

    Российские ветеринары случайно удалили собаке здоровый орган и забыли в ране салфетку

    На Оксане Самойловой лопнуло платье на премии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости