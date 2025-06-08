Звезда «Эйфории» ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны

Актриса Сидни Суини заявила, что ей интересно видеть как все говорят о ее мыле

Американская актриса Сидни Суини ответила на критику мыла с каплями воды из ее ванны. Соответствующий комментарий публикует журнал People.

Репортер упомянутого издания заметил звезду популярного телесериала «Эйфория» на красной дорожке премьеры фильма «Эхо Долины» и поинтересовался у нее, что она думает насчет комментариев в сети по поводу ее нового продукта. «Я думаю, что гораздо интереснее видеть, как все остальные говорят об этом», — заявила знаменитость.

Ранее стало известно, что Сидни Суини разработала совместно с косметическим брендом Dr. Squatch лимитированную коллекцию мыла. По ее словам, в составе новинки присутствуют капли воды, в которой она мылась. Согласно информации на сайте, продукт сочетает в себе аромат сосны, пихты и мха.