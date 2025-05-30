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13:46, 30 мая 2025Ценности

Звезда «Эйфории» начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны

Актриса Сидни Суини начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны
Мария Винар

Фото: @drsquatch

Американская актриса Сидни Суини начала продавать мыло с каплями воды из ее ванны. Соответствующий пост появился на странице знаменитости в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда популярного сериала «Эйфория» разработала совместно с косметическим брендом Dr. Squatch лимитированую коллекцию мыла. По ее словам, в составе продукта присутствуют капли воды, в которой она мылась.

Согласно информации на сайте марки, мыло сочетает в себе аромат сосны, пихты и мха. Уточняется, что ограниченная коллекция поступит в продажу 6 июня.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини в откровенном наряде прокатилась на велосипеде. Тогда актриса поделилась серией снимков, на которых была запечатлена в черном кроп-топе без бретелей и белой ультракороткой юбке.

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