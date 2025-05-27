Звезда «Эйфории» в ультракороткой юбке прокатилась на велосипеде

Актриса Сидни Суини в ультракороткой юбке прокатилась на велосипеде

Американская актриса Сидни Суини в откровенном наряде прокатилась на велосипеде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась новыми пляжными фото, на которых предстала в черном кроп-топе без бретелей и белой ультракороткой юбке. Она распустила волосы, надела черные солнцезащитные очки, взяла с собой небольшую сумку люксового бренда Miu Miu и отказалась от обуви.

Поклонники оценили серию кадров в комментариях. «Этот велосипед теперь продается?», «Шикарная», «Этот образ тебе очень идет», «Красотка», «Какие невероятные ноги», — обсуждали они.

В апреле Сидни Суини в откровенном виде посетила кантри-фестиваль в Калифорнии.

