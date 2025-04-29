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18:46, 29 апреля 2025Ценности

Звезда «Эйфории» в ультракоротких шортах посетила кантри-фестиваль

Актриса Сидни Суини в ультракоротких шортах посетила кантри-фестиваль Stagecoach
Мария Винар

Кадр: @parishilton

Американская актриса Сидни Суини в откровенном наряде посетила кантри-фестиваль Stagecoach в Индио, Калифорния. Соответствующие снимки публикует Page Six.

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» выбрала для музыкального мероприятия белые ультракороткие шорты из ассортимента бренда Cosette di Ames и светло-коричневый корсет, верх которого оформлен кружевами. Кроме того, она подобрала к своему наряду сапоги в ковбойском стиле и солнцезащитные очки.

На размещенных кадрах также видно, что знаменитость предпочла макияж в нюдовых тонах и легкие локоны.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини показала полуобнаженные ягодицы на теннисном корте. Тогда актриса поделилась серией снимков, на которых предстала в платье длины мини.

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