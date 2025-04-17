Звезда «Эйфории» в ультракоротком платье сыграла в теннис

Американская актриса Сидни Суини в ультракоротком платье сыграла в теннис

Американская актриса Сидни Суини в откровенном наряде сыграла в теннис. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в ультракоротком платье желтого цвета, приспущенных гетрах и белых кроссовках. При этом на одном снимке она наклонилась вперед, облокотившись обеими руками на сетку, и продемонстрировала на камеру полуобнаженные ягодицы.

«Давай поиграем в мяч», — подписала знаменитость пост, который набрал 2,7 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что Сидни Суини вышла в свет в свадебном наряде после разрыва с женихом, кинопродюсером Джонатаном Давино.